На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бийске пятилетний ребенок выпал с балкона и выжил

В Бийске пятилетняя девочка выпала с балкона на пятом этаже
close
FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

Пятилетняя девочка попала в больницу после падения из окна квартиры в Алтайском крае. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Бийске, на улице Ломоносова. По предварительным данным, ребенок приехал в гости к знакомым вместе с матерью. В какой-то момент взрослые вышли из квартиры, и девочка осталась одна. Она вышла на балкон, облокотилась на перила и выпала с высоты пятого этажа.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести, детали об их характере не уточняются.

На данный момент следователи проводят проверку, в произошедшем они усмотрели признаки причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства инцидента.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

В ведомстве напомнили, что стоит следить за детьми, когда те находятся недалеко от окон или балконов.

Ранее в Хабаровском крае ребенок случайно открыл дверь машины и вывалился на дорогу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами