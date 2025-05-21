В Бийске пятилетний ребенок выпал с балкона и выжил

В Бийске пятилетняя девочка выпала с балкона на пятом этаже

Пятилетняя девочка попала в больницу после падения из окна квартиры в Алтайском крае. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Бийске, на улице Ломоносова. По предварительным данным, ребенок приехал в гости к знакомым вместе с матерью. В какой-то момент взрослые вышли из квартиры, и девочка осталась одна. Она вышла на балкон, облокотилась на перила и выпала с высоты пятого этажа.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести, детали об их характере не уточняются.

На данный момент следователи проводят проверку, в произошедшем они усмотрели признаки причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства инцидента.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

В ведомстве напомнили, что стоит следить за детьми, когда те находятся недалеко от окон или балконов.

Ранее в Хабаровском крае ребенок случайно открыл дверь машины и вывалился на дорогу.