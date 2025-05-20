СМИ назвали цель последнего визита комика Нурлана Сабурова в Россию

Комик Нурлан Сабуров, которого накануне задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета, приехал в Россию с рабочей целью. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

«31 марта он прибыл в РФ. Правоохранительные органы выявили стендапера в зале прилетов Шереметьево. При проверке документов было установлено, что он находился на территории страны больше 90 дней в течение календарного года», — сказал собеседник журналистов.

По данным источника, комик не продлил срок временного пребывания в России, что является административным правонарушением по статье 18.8 КоАП РФ (часть 3.1).

19 мая Telegram-канал Baza сообщил, что Сабурова задержали за слишком долгое пребывание в России в течение года. Он пробыл в РФ 114 дней вместо 90 разрешенных.

Миграционная служба обнаружила, что Сабуров встретил Новый год в России и пробыл тут до 3 января, после чего вылетел из страны. 23 января он вернулся в Россию и пробыл в стране 22 дня. Позже он покидал страну на пару дней, но 15 февраля вернулся в Россию и находился тут еще 37 дней.

Комика оштрафовали за нарушение миграционного законодательства на 5000 рублей и обязали выехать из России.

Ранее были опубликованы первые кадры с Нурланом Сабуровым после задержания.