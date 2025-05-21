Из-за взрыва газа в Ставрополе поврежден соседний дом

ТАСС: при взрыве газа в Ставрополье получил повреждения соседний жилой дом

Соседний жилой дом поврежден взрывной волной в Ставрополе. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, повреждены стены здания, на четырех этажах выбиты стекла, балконы также повреждены. Взрывной волной фрагменты дома отбросило на расстояние около десяти метров, сообщает корреспондент с места происшествия.

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. 18-этажный дом отключили от света, газа и воды. На место ЧП прибыли спасатели. В результате взрыва повреждения получили пять этажей соседнего дома. Там образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано, выбиты окна в семи квартирах, говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр и другие необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Информация о пострадавших и размере ущерба еще уточняется, сказали в Следкоме.

Ранее сообщалось, что более 50 машин получили повреждения в результате взрыва газа в доме.