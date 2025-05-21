В Ставрополе более 50 машин получили повреждения в результате взрыва газа

Baza: более 50 авто получили повреждения в результате взрыва газа в Ставрополе

В Ставрополе более 50 автомобилей получили повреждения в результате взрыва в многоэтажном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По словам источников, пострадали четыре квартиры, одна из них разрушена полностью. На месте происшествия работают оперативные службы. Пожар уже потушен», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия взрыва на видео. На кадрах видно, что обломки повредили припаркованные автомобили. У машин помяты кузова и разбиты стекла.

В настоящее время многоэтажный дом отключен от всех коммуникаций. В результате взрыва травмы получила женщина, сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшую.

По информации Mash, взрыв газа в Ставрополе произошел в семь часов утра на 18-м этаже многоэтажки на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание в ставропольской квартире после взрыва.