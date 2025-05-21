В Ставрополе возбудили уголовное дело после взрыва в многоэтажке

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Ставрополе

В Ставрополе возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Уголовное дело завели по статьям о порче имущества и оказании небезопасных услуг. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр и другие необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Информация о пострадавших и размере ущерба еще уточняется, отметило ведомство.

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. 18-этажный дом отключили от света, газа и воды. На место ЧП прибыли спасатели. В результате взрыва повреждения получили пять этажей соседнего дома. Там образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано, выбиты окна в семи квартирах, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 50 машин получили повреждения в результате взрыва газа в доме.