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Россиян предупредили об опасности кофе из автомата

Врач Миркискина: кофе из автомата может вызвать аллергию и отравление
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Depositphotos

Кофе из автомата может привести к заражению тяжелой формой пневмонии, а также аллергии или пищевому отравлению. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина.

Она уточнила, что такие последствия могут наступить в том случае, если автомат неправильно или нерегулярно чистят. По ее словам, тогда там будут скапливаться плесень и грибы, которые могут спровоцировать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. Если в оборудовании заведется кишечная палочка, это может вызвать пищевое отравление и диарею.

«Особенно опасно, когда в системах водоснабжения автоматов размножаются бактерии легионеллы, вызывающие легионеллез — тяжелую форму пневмонии. <...> Также в кофемашинах могут появиться псевдомонады, которые приводят к развитию пневмонии у людей с ослабленным иммунитетом. Особенно это касается тех, у кого уже есть хронические легочные заболевания», — пояснила Миркискина.

Врач добавила, что кофе из автомата лучше пить только тогда, когда есть уверенность, что он проходит регулярное обслуживание.

Накануне Telegram-канал «Москва сейчас» писал, что посетители одного из магазинов «Пятерочка» в Москве обнаружили полчища тараканов под кофемашиной.

Ранее были названы лекарства, которые ни в коем случае нельзя смешивать с кофе.

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