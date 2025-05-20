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Под кофемашиной в «Пятерочке» нашли полчища тараканов

«Москва сейчас»: под кофемашиной в «Пятерочке» обнаружили кучу тараканов
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Telegram-канал Москва сейчас

Посетители одного из магазинов «Пятерочка» в Москве обнаружили полчища тараканов под кофемашиной. Об этом написал Telegram-канал »Москва сейчас» и выложил в качестве доказательства видео инцидента.

«Многие под видео в комментариях написали, что насекомые плавают и внутри. А мужчина, ремонтирующий такие кофе-точки, добавил — это частая картина. Больше кофе там не берем», — пишет автор поста.

Роспотребнадзор последние четыре года проводил проверки магазинов сети «Пятерочка», реагируя на жалобы потребителей и выявляя санитарные нарушения, включая наличие тараканов.

В 2022 году в Республике Марий Эл в ходе плановой проверки в одном из магазинов «Пятерочка» были обнаружены тараканы и другие санитарные нарушения. ООО «Агроторг» было оштрафовано на 111 тыс. рублей. В 2023 году жители Москвы пожаловались на появление тараканов после открытия магазина «Пятерочка» на улице Митинская, д. 46. Роспотребнадзор рекомендовал обратиться в московское управление для проведения проверки.

В 2024 году в Красноярске покупательница обнаружила таракана в хлебе, купленном в магазине «Пятерочка» на улице 60 лет Октября. Роспотребнадзор объявил предостережения продавцу и производителю. Также в Санкт-Петербурге потребитель обнаружил мертвого таракана в упаковке творога, доставленного из магазина «Пятерочка». Общественная организация «Общественный контроль» зафиксировала этот случай и рекомендовала обратиться за защитой прав потребителя. В 2025 году в Зеленограде магазин «Пятерочка» в 11-м микрорайоне был закрыт после обнаружения трупов тараканов, грызунов и других нарушений санитарных норм.

Съедение таракана может привести к желудочно-кишечному расстройству, аллергическим реакциям, психологическому стрессу. Тараканы часто являются переносчиками патогенных бактерий (например, сальмонеллы, клебсиеллы, шигеллы). Эти бактерии вызывают сальмонеллез (острую кишечную инфекцию), дизентерию, а также пневмонию и инфекции соответственно.

Ранее в мясе «Петелинка» нашли сальмонеллу.

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