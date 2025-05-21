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Малышева рекомендовала пройти простой тест на близость инсульта

Малышева посоветовала пройти тест на близость инсульта
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Tunatura/Shutterstock

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие — кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус — в эфире программы «Жить здорово!» рекомендовали россиянам пройти простой тест на близость инсульта. Видеозапись выпуска размещена на сайте Первого канала.

Эксперты предложили сжать три пальца на одной руке, оставив только указательный и большой, и за десять секунд коснуться указательным пальцем большого как можно большее число раз.

Если человеку удалось сделать 30 и более касаний, то тест считается пройденным, отметил Продеус.

Малышева уточнила, что этот тест показывает проблемы с двигательной активностью, которые свидетельствуют о плохом кровотоке в мозге и могут сигнализировать о предынсультном состоянии.

В случае провала теста необходимо измерить артериальное давление и уровень холестерина в крови, а также сделать ультразвуковое исследование сосудов шеи, добавил Гандельман.

В начале мая сообщалось, что у людей, вакцинированных от опоясывающего лишая, снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом такой эффект может сохраняться до восьми лет. Ученые из Университета Кёнхи (Южная Корея) выяснили, что вакцинация снижала общий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 23%, риск инсульта и инфаркта — на 26%, сердечной недостаточности — на 26%, а ишемической болезни сердца — на 22%.

Ране доктор Мясников пословицей описал одно правило защиты от инсульта.

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