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Названа вакцина, снижающая риск развития болезней сердца на восемь лет

ЕНJ: вакцина от опоясывающего лишая снижает риск развития болезней сердца на 23%
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Shutterstock

У людей, вакцинированных от опоясывающего лишая, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижен на 23%. При этом такой эффект может сохраняться до восьми лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Кёнхи (Южная Корея). Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal.

В крупномасштабном исследовании приняли участие более 1,27 миллиона южнокорейцев в возрасте 50 лет и старше. С 2012 года ученые отслеживали, кто из них получил живую вакцину против опоясывающего лишая — ослабленную форму вируса ветряной оспы. Полученные данные сопоставляли с показателями сердечно-сосудистого здоровья, учитывая такие факторы, как возраст, пол, доход и образ жизни.

Результаты показали, что вакцинация снижала общий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 23%, риск инсульта и инфаркта — на 26%, сердечной недостаточности — на 26%, а ишемической болезни сердца — на 22%.

Наиболее выраженный эффект наблюдался в первые два-три года после вакцинации, однако частично защита сохранялась до восьми лет. Особенно сильное влияние вакцина оказала на мужчин, людей младше 60 лет и тех, кто вел нездоровый образ жизни — курил, употреблял алкоголь или вел сидячий образ жизни.

Ученые считают, что такой эффект может быть связан с тем, что опоясывающий лишай вызывает воспаление и повреждение сосудов, повышая риск тромбозов и сердечных заболеваний. Вакцинация, предотвращая активацию вируса, снижает эти риски.

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