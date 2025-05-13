Доктор Мясников пословицей описал одно правило защиты от инсульта

Врач Мясников призвал следить за холестерином и сахаром для защиты от инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян соблюдать одно правило для защиты от инсультов. Запись выпуска передачи «О самом главном» опубликована на платформе «Смотрим».

По его словам, нужно понимать: «Береги честь смолоду».

Мясников отметил, что следует заниматься профилактикой инсульта задолго до того, как он может случиться. Необходимо следить за уровнем сахара и холестерина в крови, минимизировать другие факторы риска инсульта, например, курение.

Доктор добавил, что неделя, месяц или год таких изменений в образе жизни являются слишком маленьким сроком, чтобы снизить возможные риски.

До этого ученые из Университета Кёнхи (Южная Корея) выяснили, что у людей, вакцинированных от опоясывающего лишая, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижен на 23%. При этом такой эффект может сохраняться до восьми лет.

Результаты исследования показали, что вакцинация снижала общий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 23%, риск инсульта и инфаркта — на 26%, сердечной недостаточности — на 26%, а ишемической болезни сердца — на 22%.

Ранее врач рассказала, как избежать «весеннего» сердечного приступа.