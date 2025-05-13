Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доктор Мясников пословицей описал одно правило защиты от инсульта

Врач Мясников призвал следить за холестерином и сахаром для защиты от инсульта
close
Пресс-служба «России 1»

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян соблюдать одно правило для защиты от инсультов. Запись выпуска передачи «О самом главном» опубликована на платформе «Смотрим».

По его словам, нужно понимать: «Береги честь смолоду».

Мясников отметил, что следует заниматься профилактикой инсульта задолго до того, как он может случиться. Необходимо следить за уровнем сахара и холестерина в крови, минимизировать другие факторы риска инсульта, например, курение.

Доктор добавил, что неделя, месяц или год таких изменений в образе жизни являются слишком маленьким сроком, чтобы снизить возможные риски.

До этого ученые из Университета Кёнхи (Южная Корея) выяснили, что у людей, вакцинированных от опоясывающего лишая, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижен на 23%. При этом такой эффект может сохраняться до восьми лет.

Результаты исследования показали, что вакцинация снижала общий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 23%, риск инсульта и инфаркта — на 26%, сердечной недостаточности — на 26%, а ишемической болезни сердца — на 22%.

Ранее врач рассказала, как избежать «весеннего» сердечного приступа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами