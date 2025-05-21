Буцкая предложила бесплатно пускать многодетные семьи в бизнес-залы в аэропортах

Буцкая: многодетных нужно бесплатно пускать в бизнес-залы в аэропортах

Многодетным семьям в России нужно дать возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия») в беседе с ТАСС.

«Мы должны дать возможность нашим многодетным семьям посещать бизнес-залы, когда они летят всей семьей», — отметила она.

Буцкая подчеркнула, что многодетная семья — это люди с привилегиями.

«Соответственно, эти привилегии должны быть видны», — добавила парламентарий.

19 мая стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей. Сейчас многодетным предоставляют бесплатную парковку в 37 субъектах страны, но условия для нее везде разные, отметило агентство. В случае принятия законопроекта, льгота станет федеральной.

Проект в нижнюю палату парламента направит первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (»Справедливая Россия — За правду»). Он подчеркнул, что если за каждую парковку приходится платить, это «бьет по семейному бюджету».

Ранее в Госдуме призвали предоставлять пожизненное бесплатное жилье многодетным семьям.