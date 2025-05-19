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В России предложили обеспечить многодетные семьи бесплатными парковочными местами

В Госдуму направят проект о двух бесплатных парковочных местах для многодетных
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Depositphotos

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Сейчас многодетным предоставляют бесплатную парковку в 37 субъектах страны, но условия для нее везде разные, отметило агентство. В случае принятия законопроекта, льгота станет федеральной.

Проект в нижнюю палату парламента направит первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий ГусевСправедливая Россия — За правду»). Он подчеркнул, что если за каждую парковку приходится платить, это «бьет по семейному бюджету».

«Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу», — добавил парламентарий.

В январе заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила ввести в России День многодетной семьи. По словам депутата, она получила множество обращений с подписями многодетных родителей, а также писем из региональных общественных объединений с призывом ввести этот праздник.

До этого Буцкая рекомендовала ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей. Депутат напомнила, что в таких семьях затраты значительно выше, чем в остальных. Она назвала многодетных родителей лучшими работниками, но только если им предоставить все необходимые условия.

Ранее в Госдуме призвали предоставлять пожизненное бесплатное жилье многодетным семьям.

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