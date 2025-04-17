Врач объяснила, почему после 30 лет сложнее пить алкоголь

Многие замечают, что с возрастом похмелье становится тяжелее и длится дольше, а последствия алкоголя ощущаются намного острее. Почему после 30 лет пить алкоголь становится сложнее, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

«После 30 лет действительно могут возникать изменения, которые влияют на восприятие и переносимость алкоголя. Попадая в организм, спиртное проходит долгий путь преобразования. Основным местом метаболической трансформации этанола является печень. Этанол дегидрируется алкогольдегидрогеназой в ацетальдегид, а затем альдегиддегидрогеназой переводится в ацетат, который, в свою очередь, расщепляется на углекислый газ и воду и выводится наружу», — рассказала врач.

Также некоторая часть спиртного выводится из организма иными способами. Около 10% вещества выводится посредством дыхания, потоотделения и мочеиспускания. В среднем после 30 лет снижается концентрация ферментов, необходимых для расщепления алкоголя.

«Ферменты — это биологические молекулы, значительно ускоряющие скорость практически всех химических реакций, происходящих внутри клеток. Они жизненно важны для нас и выполняют широкий спектр важных функций в организме. С годами количество синтезируемых печенью ферментов снижается, а значит, снижается и скорость метаболизма алкоголя, спиртное дольше задерживается в организме. Ацетальдегид почти в 10 раз токсичнее самого алкоголя. Накапливаясь, именно он вызывает тошноту, тахикардию, гиперемию кожи и другие неприятные последствия», — объяснила специалист.

По ее словам, метаболизм алкоголя — индивидуальный показатель, который зависит не только от состояния здоровья человека, но и от других причин, влияющих на восприятие и переносимость.

В частности, это состояние здоровья. С возрастом увеличивается вероятность наличия хронических заболеваний или состояний, которые могут ухудшать переносимость алкоголя или взаимодействовать с ним (например, заболевания печени, почек, сердечно-сосудистые заболевания и другое).

Также стоит учитывать лекарственные взаимодействия. Некоторые лекарственные препараты, включая антибиотики, могут влиять на активность ферментов, участвующих в метаболизме алкоголя.

Пол — женщины обычно имеют меньшую активность алкогольдегидрогеназы по сравнению с мужчинами, что может приводить к более высокой концентрации алкоголя в крови при одинаковом количестве потребляемого спиртного.

Вес — чем выше масса тела человека, тем быстрее происходит распад и утилизация алкоголя.

Генетические вариации — вероятны генетические мутации и также определенные этнические группы обладают особыми генетическими особенностями, которые влияют на активность ферментов в сторону их снижения. Это может привести к накоплению ацетальдегида, что вызывает неприятные вышеописанные симптомы при употреблении алкоголя.

Питание — употребление пищи до и/или во время приема алкоголя может замедлить всасывание и замедлить эффект.

«В заключение стоит отметить, что самый действенный способ избежать негативных последствий — это контролировать количество употребляемого спиртного. Утилизация спиртного из организма — сложный биологический процесс, зависящий от индивидуальных характеристик, поэтому всегда важно проявлять умеренность и помнить, что на самом деле не существует безопасного алкоголя и безвредной его дозировки», — резюмировала Литвинова-Гразион.

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