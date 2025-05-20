«Было страшно»: краснодарка с ножом устроила истерику в автобусе, и это попало на видео

В Краснодарском крае на видео попало, как пассажирка с ножом утроили разборки

В Краснодарском крае пассажирка с ножом устроила разборки в автобусе. Об этом сообщает «ЧП Юг».

«Любительница «скорости» чуть не порезала пол маршрутки «Краснодар-Анапа» за быструю езду», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, пассажирка направлялась из Краснодара в Анапу. Когда транспорт выехал на платную трассу, она начала кричать, потому что, по мнению женщины, автобус двигался слишком быстро. Водитель сообщил, что транспорт едет с нормальной скоростью, но это не успокоило краснодарку и она продолжила «орать», после чего схватила нож и начала драку с другой пассажиркой, которая пыталась защитить водителя.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина с ножом в руках кричит, при этом пассажир пытается отобрать у нее холодное оружие.

Также сообщается, что краснодарка разбила стекло в автобусе. После инцидента ее высадили на остановке в Славянске. Пассажиры также отметили, что им «было страшно».

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