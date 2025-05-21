Reuters заявил о возможном захвате у берегов Ирана танкера, связанного с ОАЭ

Танкер с продуктами, связанный с Объединенными Арабскими Эмиратами и идущий под флагом Панамы, возможно, захвачен у берегов Ирана. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, работающую в сфере морской безопасности.

Инцидент произошел в 94,5 км к северо-западу от иранского порта Джаск на берегу Оманского залива, отметило издание.

По информации Ambrey, судно может быть связано с иранским «теневым флотом».

18 мая министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Россия задержала следовавший из эстонского порта Силламяэ в Роттердам танкер Green Admire греческой компании Aegean Shipping. По его словам, морской маршрут судна был согласован Эстонией, Финляндией и Россией.

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

Ранее эксперт объяснил задержание Россией судна Green Admire в Балтийском море.