«Таллин играет с огнем». Эстония пыталась задержать направлявшийся в Россию танкер

Военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Эстонская сторона пыталась заставить его войти в свои территориальные воды. Западные военные пытались брать на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет. Почему Эстония не смогла захватить судно и чем может ответить на такие действия Россия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Эта история развивалась следующим образом. В инциденте со стороны Таллина участвовали патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», транспортно-десантный вертолет, самолет PZL M28, а также истребители Миг-29 Военно-воздушных сил Польши.

В то время как танкер Jaguar (предельная грузоподъемность судна — 105 тыс. т), вышедший из порта Сикка (штат Гуджарат, Индия), следовал своим курсом в международных водах Финского залива в порт Приморск (Ленинградская область), эстонская сторона пыталась заставить его войти в свои территориальные воды и проследовать в зону, где власти этой страны могли бы его задержать.

Предпринимались попытки высадки на Jaguar досмотровых групп с вертолета (причем дважды). Когда это не удалось, катер ВМС Эстонии пошел на таран танкера. Экипаж Jaguar все попытки задержать танкер проигнорировал и проследовал в порт погрузки.

В интернете появилось видео, запечатлевшее попытку ВМС Эстонии захватить танкер Jaguar, который направлялся в российский порт. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Пыл и рвение эстонской стороны сильно охладило появление в критический момент инцидента в воздухе российского истребителя Су-35С . Захват танкера Jaguar сразу стал неактуален, и силы ВМС Эстонии, вертолеты и самолеты рассеялись в акватории Финского залива и в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Чем может ответить Россия?

Есть все основания полагать, что Таллин в подобной ситуации играет с огнем и терпение российской стороны когда-нибудь может и иссякнуть, тем более что попытки захвата танкеров в водах Финского залива происходят уже далеко не первый раз (танкеры Kiwala, Eagle S).

Для начала морская пехота Балтфлота может просто нанести серию ударов по лицам досмотровых групп моряков и пограничников Эстонии. Если не подействуют элементарные меры физического воздействия, то, напомним, ВМС Эстонии на сегодня включают три тральщика-искателя мин типа Sandown, один корабль управления и обеспечения типа Lindormen, два патрульных катера и четыре патрульных корабля береговой охраны.

Вся эта «непобедимая армада» может быть потоплена в одном и весьма скоротечном морском бою силами Балтийского флота и ВКС ВС РФ.

И если кто-то в Таллине думает, что в этом случае в отношении Эстонии будет задействована статья 5 Устава НАТО, и на защиту гордой балтийской республики стройными рядами выступят Объединенные Военно-морские и Военно-воздушные силы Североатлантического альянса, то это явное заблуждение. В самом лучшем случае в Брюсселе начнутся консультации.

А чтобы направить дискуссию в столице Бельгии в нужную сторону, ВС РФ гипотетически могут приступить к осуществлению и ударов, которые представляют собой одиночные пуски ракет с ядерными зарядами малой мощности с целью демонстрации возможностей ядерных сил. К примеру, это может быть высотный ядерный взрыв малой мощности над Северным морем. Чтобы было видно из Брюсселя.

Так что эстонским военным можно ненавязчиво порекомендовать — отодвиньте, пожалуйста, подальше от ваших шаловливых ручонок коробки спичек. Не играйте с огнем. Может быть беда.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).