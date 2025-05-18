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В МИД Эстонии заявили, что Россия задержала греческий танкер, перевозящий сланцевое масло

Эстония обвинила Россию в задержании танкера
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Depositphotos

Россия задержала вышедший из эстонского порта Силламяэ в Роттердам танкер Green Admire греческой компании Aegean Shipping. Об этом в соцсети X министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, морской маршрут танкера был согласован Эстонией, Финляндией и Россией.

«Россия продолжает вести себя непредсказуемо. Наши союзники проинформированы», — подчеркнул министр.

По данным издания ERR, Green Admire ходит под либерийским флагом. Судно покинуло порт Силламяэ на востоке Эстонии, перевозя сланцевое масло.

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Эстонская сторона пыталась заставить его войти в свои территориальные воды. Западные военные пытались брать на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет. Почему Эстония не смогла захватить судно и чем может ответить на такие действия Россия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что Эстония сожалеет, что у нее нет возможности захватывать суда на Балтике

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