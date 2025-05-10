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Аэропорт Читы временно приостановил прием и отправку самолетов из-за пожара

Росавиация предупредила о временных ограничениях в аэропорту Читы из-за пожара

Аэропорт Читы «Кадала» с 09:10 мск временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за пожара. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения ввели из-за пожара — за пределами аэродрома загорелась сухая трава. Огонь подобрался к летному полю, но Кореняко заверил, что ситуация контролируемая, а угрозы безопасности полетов, самому аэропорту нет.

Незадолго до этого в селе Смоленка Забайкальского края удалось локализовать крупный ландшафтный пожар, который охватил 1,2 тысячи «‎квадратов». Около 9:00 мск в МЧС сообщали, что ландшафтный пожар охватил площадь 35 га — горели только трава и сухая растительность. Позже стало известно, что огонь перешел на дачные постройки. Всего для ликвидации пожара привлекали 92 человека, 21 единицу техники.

Кроме того, воду сбрасывали два вертолета. На месте ЧП были начальник МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов. Жители поселка стали уезжать после того, как огонь из леса перекинулся на дома.

Ранее шалость подростка с поджиганием сухой травы закончилась крупным лесным пожаром в Забайкалье.

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