Президентский дворец в столице Чили эвакуируют из-за сильного запаха газа

В столице Чили Сантьяго проходит эвакуация официальной резиденции президента страны, дворца «Ла Монеда». Об этом сообщает Reutrers.

Причиной экстренной эвакуации стал сильный запах газа внутри здания. Кроме президентского дворца, он ощущался и в других районах центра Сантьяго. Аварийно-спасательным службам пока не удалось установить источник обнаруженного газового облака, его поиски продолжаются.

В настоящее время у президентского дворца и окружающих его зданий находятся сотни эвакуированных. Власти рекомендовали горожанам не посещать центр столицы.

Выступивший на срочно созванной пресс-конференции начальник городской пожарной службы Пьеро Тардито заявил, что проведенные по всей столице измерения не выявили какой-либо опасности и подчеркнул, что газовое облако рассеется в течение нескольких ближайших часов.

Вечером 4 мая на юго-западе Москвы произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. После этого в здании началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее в Самарканде произошел взрыв газа.