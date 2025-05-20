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Эколог объяснил, какие деревья запрещено вырубать на дачном участке

Эколог Кобяков: на дачном участке запрещено вырубать краснокнижные деревья
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Sandris Veveris/Shutterstock/FOTODOM

На дачном участке запрещено вырубать краснокнижные деревья и кустарники. Об этом заявил руководитель программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков в беседе с Aif.ru.

По словам эколога, если земля находится в федеральной собственности, нужно обращаться за разъяснениями в лесничество, а если она принадлежит муниципалитету — в местную администрацию.

«Все, что находится на частной земле, принадлежит ее собственнику, однако и здесь есть нюансы», — отметил Кобяков и уточнил, что полученную древесину запрещено продавать, но можно пустить на дрова.

Эколог добавил, что нарушителю может грозить уголовная ответственность.

15 мая руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области юрист Александр Хаминский сообщил, что за выращивание некоторых запрещенных растений российским дачникам грозит ответственность — внушительный штраф и уголовное преследование. В качестве примера запрещенных растений он назвал мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос, мимозу хостилис и ипомею трехцветную.

Даже если одно из этих растений появилось на участке случайно, его нужно оперативно уничтожить, отметил он. В противном случае можно получить штраф в размере от 1,5 тыс. до 300 тыс. рублей, а также стать фигурантом уголовного дела по статье 231 УК РФ, добавил Хаминский.

Ранее юрист предупредила россиян о штрафах за антисанитарию на дачах.

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