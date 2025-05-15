Дачникам напомнили о штрафах и уголовке за неправильные растения на участке

За выращивание некоторых запрещённых растений российским дачникам грозит ответственность – внушительный штраф и уголовное преследование. Причём речь идёт не только о растениях, содержащих наркотические вещества, напомнил в беседе с RT напомнил руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области юрист Александр Хаминский.

«Запрет распространяется не только на растения, содержащие наркотические и опьяняющие вещества, но и на ядовитые виды, а также злостные сорняки, способные нанести экологический ущерб», — отметил специалист.

В качестве примера запрещённых растений он назвал мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос, мимозу хостилис и ипомею трёхцветную. Даже если одно из этих растений появилось на участке случайно, его нужно оперативно уничтожить. В противном случае можно получить штраф в размере от 1,5 тыс. до 300 тыс. рублей, а также стать фигурантом уголовного дела по статье 231 УК РФ. На незнание закон не делает никаких скидок, подчеркнул Хаминский.

Юрист также напомнил владельцам дачных участков о том, как нужно готовить их территорию к очередному сезону. Так, пожароопасным нарушением считается скопление сухой травы и мусора, за что можно получить штраф в 2-3 тыс. рублей. Нужно успеть оперативно удалить все отходы, а опасные побеги выдернуть на раннем этапе произрастания, подчеркнул эксперт. Он также порекомендовал россиянам приобрести перечень запрещённых для выращивания растений и регулярно с ним сверяться, а при любых сомнениях – обращаться к юристу или к представителям садоводческого объединения.

Напомним, представитель Роскачества Игорь Поздняков также сообщил, что в список запрещённых для выращивания на участках входят и грибы, содержащие психоактивные вещества. Например, вырастить от 20 плодовых тел грибов с псилоцибином уже считается крупным размером, от 200 — особо крупным. За нарушения в этой области в тяжёлых случаях грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее дачникам рассказали о самых агрессивных растениях на участке.