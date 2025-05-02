Юрист предупредила о штрафах за мусор на дачах в России

Юрист Билялова предупредила россиян о штрафах за антисанитарию на дачах

Юрист Анастасия Билялова предупредила россиян, что за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, которые запрещены для разведения, могут оштрафовать. Ее слова приводит агентство «Прайм».

По словам юриста, за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов может грозить штраф от 100 до 500 руб. За содержание свиней, лошадей, коров на огороде или дачном участке нужно будет выплатить штраф за нецелевое использование земель.

«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов грозит штраф от 2 до 3 тыс. руб.», — предупредила эксперт.

Билялова добавила, что если мусора так много, что дача больше похожа на свалку, размер штрафа составит от 20 до 50 тыс. руб.

До этого руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал, что дачникам за шум в неположенное время грозит штраф.

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