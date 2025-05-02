Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист предупредила о штрафах за мусор на дачах в России

Юрист Билялова предупредила россиян о штрафах за антисанитарию на дачах
close
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Юрист Анастасия Билялова предупредила россиян, что за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, которые запрещены для разведения, могут оштрафовать. Ее слова приводит агентство «Прайм».

По словам юриста, за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов может грозить штраф от 100 до 500 руб. За содержание свиней, лошадей, коров на огороде или дачном участке нужно будет выплатить штраф за нецелевое использование земель.

«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов грозит штраф от 2 до 3 тыс. руб.», — предупредила эксперт.

Билялова добавила, что если мусора так много, что дача больше похожа на свалку, размер штрафа составит от 20 до 50 тыс. руб.

До этого руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал, что дачникам за шум в неположенное время грозит штраф.

Ранее жителей нескольких регионов России призвали отказаться от шашлыков в майские праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами