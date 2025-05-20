В России виновникам ДТП запретят водить, если они не заплатят пострадавшим

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает временно запретить садиться за руль виновникам ДТП, не возместившим ущерб пострадавшим. Документ размещен в электронной базе ГД.

В пояснительной записке к документу говорится, что из-за пробелов в законодательстве виновники ДТП, которые не возмещают ущерб, сохраняют за собой право управлять автомобилем и таким образом «не сталкиваются с реальными ограничениями».

Авторы законопроекта отмечают, что такие нарушения зачастую числятся за мигрантами и водителями социально неблагополучных групп, которые не имеют зарегистрированного имущества и банковских счетов. По их словам, инициатива запретить им водить автомобили поможет пострадавшим получить компенсацию. При этом предлагается установить, что эта мера не будет предприниматься, если ущерб составляет менее 100 тыс. рублей.

До этого стало известно, что министерство финансов ожидает рост поступлений в бюджет от нарушителей правил дорожного движения в восемь раз — с 6,4 млрд рублей до 52,8 млрд рублей.

Такое изменение прогнозов связано как с увеличением штрафов, так и с существенным снижением скидки за их оперативную оплату. Отмечается, что четверть доходов от штрафов теперь будет идти в федеральную казну, а остальные 75% — в казну регионов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье расширят зону платной парковки.