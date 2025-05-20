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Жителя Воронежа приговорили к сроку в колонии за подготовку теракта в Белгороде

Суд приговорил жителя Воронежа к 17 годам за подготовку теракта в Белгороде
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Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Воронежа к 17 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Белгородской области.

Три года мужчина будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены ограничение свободы сроком на два года и штраф в размере 600 000 рублей.

Суд признал 39-летнего Родиона Багирова виновным по статьям 275 (государственная измена), 205.5 (участие в террористической организации), 30 и 205 (покушение на террористический акт), а также 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств).

По данным следствия, в марте 2024 года Багиров присоединился к террористической организации и по заданию куратора прибыл в Белгород. Там он нашел самодельное взрывное устройство в тайнике и в ночь на 8 марта установил его рядом с многоквартирными домами и отделом полиции №2 УМВД России по Белгороду. Устройство было активировано, однако его успели обезвредить правоохранители.

15 мая Крымская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Симферопольского района, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По версии следствия, в 2021 году мужчина связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджеры и предложил свою помощь в действиях, направленных против России.

Ранее сотрудники ФСБ задержали волгоградца по подозрению в государственной измене.

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