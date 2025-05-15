Депортация за лягушек: минюст США требует выслать в Россию ученую Петрову

Минюст США просит суд депортировать в Россию ученую Ксению Петрову, арестованную по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек. Она не задекларировала образцы, которые хотела ввезти в страну для лабораторного проекта Гарварда. При этом, по заявлению обвинения, на границе россиянка сначала солгала, что биоматериалов в ее багаже нет, а потом заявила, что не знала, нужно ли их декларировать. Сама Петрова ранее заявляла, что опасается высылки на родину, так как в РФ ей «может грозить преследование».

Минюст США добивается высылки в Россию научного сотрудника Гарварда Ксении Петровой, арестованной по делу о контрабанде эмбрионов лягушек. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявления обвинения в суде.

«Вы просите выслать ее в Россию, верно?» — спросила окружной судья Кристина Рейсс.

«Да, ваша честь», — подтвердил гособвинитель Джеффри Хартман.

При этом в ходе слушаний Рейсс отметила, что у Службы таможенного и пограничного контроля США нет полномочий для аннулирования виз до решения американского суда — ранее служба аннулировала академическую визу россиянки. В ответ прокурор заявил, что Петрова солгала об эмбрионах, когда ее опрашивали при попытке ввезти их в США.

«Лицо, которое вводит в заблуждение пограничный контроль, добиваясь разрешения на въезд, не должно его получить», — сказал представитель минюста США.

ABC News со ссылкой на адвокатов сообщил, что ученую уже этапировали из временного изолятора в штате Луизиана в одну из федеральных тюрем.

Адвокат россиянки Григорий Романовский назвал подозрительным быстрый перевод его подзащитной из-под стражи в заключение, так как «это произошло сразу после того, как судья в Вермонте назначил слушание по вопросу о ее освобождении под залог».

«Обвинение, поданное через три месяца после предполагаемого нарушения таможенных правил, явно направлено на то, чтобы выставить Ксению преступницей, чтобы оправдать усилия по ее депортации», — заявил представитель защиты.

Контрабанда эмбрионов

Минюст США сообщил об аресте Петровой 14 мая. В пресс-релизе ведомства сообщалось, что россиянке вменяется попытка ввоза в страну эмбрионов африканских когтистых лягушек (Xenopus laevis) и нескольких образцов тканей.

16 февраля 2025 года Ксения Петрова прилетела в аэропорт Бостона рейсом из Парижа. При досмотре в ее багаже нашли пенопластовый контейнер с пробирками, заполненными эмбриональным материалом, а также стекла с окрашенными срезами. По заявлению Петровой, все материалы предназначались для лабораторного проекта Гарвардского университета.

Следователи утверждают, что для ввоза подобных образцов требуется разрешение Управления по охране здоровья животных и растений США, а также обязательное декларирование в таможенной службе. По данным обвинения, сначала ученая отрицала наличие какого-либо биологического материала в своем багаже, а затем признала, что везла материалы, но «не была уверена» в необходимости декларации. Однако в смартфоне путешественницы обнаружили переписку с коллегой, где тот прямо предупреждал о формальностях при пересечении границы.

«Подъем со дна». Россия и США провели обмен заключенными 10 апреля в Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Российская сторона... 10 апреля 16:37

Аннулировав визу ученой, миграционная полиция предложила ей либо добровольно вылететь во Францию и затем повторно запросить визу, либо согласиться на депортацию в Россию с пятилетним запретом на въезд в США. Газета The Harvard Crimson писала, что россиянка согласилась на возвращение во Францию, заявив, что опасается преследования на родине. В 2022 году ее задерживали в России за участие в акциях протеста против боевых действий на Украине.

При этом минюст США утверждает, что, поскольку ученая нарушила пограничные правила, ее следует депортировать именно в Россию. Представители ведомства подчеркнули в суде, что перемещение биоматериалов без соответствующих разрешений создает биологические риски.

Защита, со своей стороны, настаивает, что образцы лягушек не представляли опасности, поскольку использовались для фундаментальных исследований по раннему эмбриональному развитию. Адвокаты россиянки намерены подать ходатайство в федеральный суд об отмене решения Службы таможенного и пограничного контроля США и переквалифицировать разбирательство из уголовного в административное.