Украинца арестовали на 14 суток в Белгороде за возбуждение ненависти в чате Telegram

В Белгороде суд арестовал украинца на 14 суток по статье о возбуждении ненависти

Белгородский районный суд арестовал 44-летнего уроженца Украины на 14 суток, признав его виновным в «возбуждении ненависти» (ст. 20.3.1 КоАП) за комментарии в Telegram-чате «Украинцы в России». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По версии следствия, в 2023 году мужчина оставил несколько комментариев, в которых выражал свое мнение о жизни в Белгороде и заявлял о возросшей у него «русофобии» за годы жизни в России.

Среди прочего, он писал о своих впечатлениях от празднования 9 Мая в Белгороде, отмечая обилие советской символики и «портретов воевавших дедов».

«Думаю, что мой дед перевернулся бы в гробу от такого мракобесия и извращения истории», – писал он в одном из сообщений.

В другом комментарии он писал о русских как о нации, «которую никто не уважает», и пошутил о «дискредитации ВС РФ» в продуктовом магазине.

Суд счел эти публикации противозаконными и назначил Игорю административный арест на 14 суток начиная с 6 мая.

До этого районный суд Санкт-Петербурга обнаружил признаки экстремизма в песне «Zа наших» группы Silver Machine. Ему назначили штраф в размере 20 000 рублей.

Ранее мужчина получил штраф за комментарии в чате студентов про теракт в «‎Крокусе»‎.