Стоимость проезда на городском транспорте в Москве будет скорректирована с 1 июня

С 1 июня изменятся тарифы на проезд в городском транспорте и эвакуацию автомобилей

Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся с 1 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В ведомстве подчеркнули, что с 2011 года изменение тарифов на проезд существенно ниже уровня инфляции, а сами тарифы являются одним из самых доступных среди крупных городов России.

В дептрансе добавили, что самой выгодной останется проезд по биометрии: она будет стоить 63 рубля. Цена билета по карте «Тройка» составит 67 рублей, а при оплате банковской картой — 74 рубля.

До этого стало известно, что в четырех городах Московской области начнут функционировать платные парковки. С 20 мая платные парковки запустят в Люберцах и Дзержинском, а в конце мая – в Красногорске и Подольске.

Стоимость парковки в час составит 40-50 рублей для легкового транспорта. Штраф за неоплату — 2,5 тыс. рублей.

Также сообщалось, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.