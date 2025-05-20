В Новосибирске произошел крупный пожар в автосервисе

МЧС РФ: четыре автомобиля сгорели при пожаре в автосервисе в Новосибирске

Крупный пожар произошел в автосервисе в городе Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, ремонтная мастерская расположена в двухэтажном частном доме на улице Селезнева. К тушению возгорания привлекли 36 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.

«В течение получаса пожарные ликвидировали открытое горение. <...> Тушение пожара осложняло наличие внутри транспортных средств и легковоспламеняющихся жидкостей», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в результате сотрудникам МЧС РФ удалось предотвратить распространение огня на соседние дома. При этом четыре автомобиля, находившиеся в автомастерской, полностью сгорели. Еще столько же машин, стоявших на улице, получили повреждения.

«Пожарные проверили все помещения дома, пострадавших не обнаружили», — уточняется в публикации.

15 мая на Московском скоростном диаметре в российской столице загорелся большегрузный автомобиль. Огонь охватил полуприцеп фуры и находившийся внутри груз.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, Москва», сгоревшее транспортное средство перевозило банкоматы. Сотрудникам экстренных служб удалось потушить пламя, оно распространилось на площади 42 квадратных метра.

Ранее в Ленинградской области машина сгорела дотла после массового ДТП.