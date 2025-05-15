Сгоревшая на МСД фура перевозила банкоматы

Фура, сгоревшая на МСД в Москве, перевозила банкоматы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Все банковские устройства сгорели. Авто потушили, площадь пожара - 42 квадратных метра. Когда грузовик загорелся, водитель успел отсоединить кабину от прицепа», — сообщает канал.
Большегрузный автомобиль загорелся на МСД сегодня днем.
До этого стало известно, в Волгоградской области водитель трактора спровоцировал ДТП с участием четырех транспортных средств.
В результате массовой аварии травмы получила 45-летняя женщина, которая в момент столкновения находилась за рулем автомобиля Nissan. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Дагестане на видео попал таран «КамАЗом» патрульной машины.