Фура вспыхнула и затруднила движение в районе Щелковского шоссе в Москве

В Москве фура вспыхнула на проезжей части скоростной трассы и затруднила проезд

На Московском скоростном диаметре (МСД) в Москве загорелся большегрузный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Пожар случился на МСД в районе Щелковского шоссе. Информация о пострадавших уточняется», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что полуприцеп фуры полностью охвачен огнем. Также горит груз внутри фуры. Водители автомобилей, движущихся во встречном направлении, притормаживают, чтобы рассмотреть пожар. Мимо охваченного пламенем большегруза также проезжают машины.

Водители машин, следующих во встречном направлении, заняты видеосъемкой горящего грузовика, уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости». На опубликованном им видео плотный поток машин движется с малой скоростью.

По данным сервиса »Яндекс Карты» на 11:35 мск, длина пробки на внутренней стороне МСД в районе станций МЦК «Измайлово» и «Соколиная Гора» превышает 2,5 км.

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