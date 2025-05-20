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Уролог назвал ранние симптомы рака простаты на примере случая Байдена

Уролог Хашим Ахмед: частые позывы к мочеиспусканию могут говорить о раке
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Shutterstock

Уролог-хирург Хашим Ахмед назвал ранние симптомы рака предстательной железы, ссылаясь на диагноз бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Metro.

По словам врача, поводом для обращения к специалисту должны стать учащенные позывы к мочеиспусканию, напряжение или задержка при начале процесса, слабый напор струи, подтекание мочи после мочеиспускания, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, кровь в моче, а также проблемы с эрекцией.

В материале уточняется, что 82-летний Байден перед постановкой диагноза жаловался на трудности с мочеиспусканием. Ахмед подчеркнул: при любых изменениях в работе мочеполовой системы мужчинам необходимо сразу обращаться к терапевту или урологу.

82-летнему Джо Байдену поставлен диагноз — агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в костную ткань. Несмотря на быстрое течение болезни, опухоль оказалась гормонозависимой, что дает возможность для эффективного лечения. Дональд Трамп и Камала Харрис выразили поддержку бывшему президенту США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден опубликовал фотографию с женой после сообщения о раке простаты.

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