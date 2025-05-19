Байден опубликовал фотографию с женой после сообщения о раке простаты

Байден опубликовал свое фото с супругой после выявления рака простаты

Экс-президент США Джо Байден опубликовал фотографию со своей супругой Джилл Байден после выявления агрессивной формы рака простаты. Снимок размещен в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Рак касается всех нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что сильны в трудные моменты жизни», — подписал фото 46-й глава Белого дома.

Байден поблагодарил всех, кто поддерживает его семью.

Накануне сообщалось, что у Байдена диагностировали рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости. По информации офиса экс-президента, Байдена осмотрели на прошлой неделе «в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании».

«Несмотря на то что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его», — добавили представители экс-главы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social посочувствовал Байдену. Он выразил «самые теплые пожелания [супруге экс-президента] Джилл», а также пожелал Байдену «скорейшего и успешного выздоровления».

Ранее врач заявил о проблемах с когнитивными функциями у Байдена.