Москвичам объяснили, как получить субсидию за оплату ЖКУ

Жители Москвы, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) более 10% от дохода семьи, могут получить субсидию. Об этом рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева, передает Дума ТВ.

По ее словам, для получения этой поддержки москвичам нужно будет подтвердить низкий доход в течение полугода. Депутат подчеркнула, что при этом у них не должно быть долгов.

«Справки получаются в автоматическом режиме, но вот людям, имеющим задолженности, субсидии не предоставляются. Также как они не предоставляются людям не работающим, если они в течение полугода не нашли работу», — уточнила Разворотнева.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого говорил, что россияне, которые планируют уехать на дачу на все лето, смогут сделать перерасчет отдельных коммунальных платежей за квартиру и сэкономить. Он уточнил, что для перерасчета им нужно собрать документы, которые подтвердят отсутствие всех зарегистрированных лиц в жилом помещении в течение пяти и более календарных дней подряд.

Ранее россиянам рассказали, можно ли законно списать задолженность по ЖКУ.