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Россиянам рассказали, можно ли законно списать задолженность по ЖКУ

Юрист Стрежнева: несостоятельные граждане могут списать задолженность по ЖКУ
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В российском законодательстве не предусмотрена возможность «списания» задолженности по коммунальным платежам, однако, россиян могут освободить от долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в случае, если их признают несостоятельными. Об этом RuNews24.ru рассказала юрист Светлана Стрежнева.

По ее словам, суд может возбудить производство по делу о банкротстве, если требования в размере более 500 тыс. рублей не были исполнены в течение трех месяцев. Если человек не оплачивал ЖКУ и с него не взыскивали долги в течение длительного времени, за пределами срока исковой давности суд отклонит заявление о взыскании задолженности, уточнила юрист.

«Также необходимо иметь в виду, что задолженность за коммунальные услуги входит в состав наследства и отвечать по долгам наследодателя не придется только в случае отказа от всего наследства (1112, 1157, 1175 ГК РФ)», — заключила Стрежнева.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого говорил, что россияне, которые планируют уехать на дачу на все лето, смогут сделать перерасчет отдельных коммунальных платежей за квартиру и сэкономить. Он уточнил, что для перерасчета им нужно собрать документы, которые подтвердят отсутствие всех зарегистрированных лиц в жилом помещении в течение пяти и более календарных дней подряд.

Ранее сообщалось, что несколько категорий россиян призвали не опасаться повышения тарифов на ЖКУ.

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