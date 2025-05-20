Госдума утвердила порядок выплаты пенсий бывшим силовикам

Госдума на пленарном заседании утвердила законопроект, регулирующий выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям. Как сообщает РИА Новости, документ прошел второе и третье, окончательное чтение.

В законопроекте речь идет о военнослужащих, сотрудниках МВД, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков и уголовно-исполнительной системы, а также о военнослужащих Росгвардии и сотрудниках органов принудительного исполнения, включая судебных приставов.

Новый закон дает пенсионным органам право выбирать способ перевода пенсий. Они смогут отправлять деньги через Федеральное казначейство или Сбербанк на счет, вклад или карту, которую укажет пенсионер.

Законом также предусматривается возможность доставки пенсии через Почту России. Все будет зависеть от заявления получателя и его предпочтений.

В апреле председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал ТАСС, что с 1 января следующего года в России начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий, который предполагает пересчет выплат в феврале с учетом инфляции и прибавку в апреле с учетом средств в Соцфонде России.

Ранее в Госдуме раскрыли механизм начислений пенсии индивидуальным предпринимателям.