На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума утвердила порядок выплаты пенсий бывшим силовикам

Депутаты ГД приняли закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам
close
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума на пленарном заседании утвердила законопроект, регулирующий выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям. Как сообщает РИА Новости, документ прошел второе и третье, окончательное чтение.

В законопроекте речь идет о военнослужащих, сотрудниках МВД, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков и уголовно-исполнительной системы, а также о военнослужащих Росгвардии и сотрудниках органов принудительного исполнения, включая судебных приставов.

Новый закон дает пенсионным органам право выбирать способ перевода пенсий. Они смогут отправлять деньги через Федеральное казначейство или Сбербанк на счет, вклад или карту, которую укажет пенсионер.

Законом также предусматривается возможность доставки пенсии через Почту России. Все будет зависеть от заявления получателя и его предпочтений.

В апреле председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал ТАСС, что с 1 января следующего года в России начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий, который предполагает пересчет выплат в феврале с учетом инфляции и прибавку в апреле с учетом средств в Соцфонде России.

Ранее в Госдуме раскрыли механизм начислений пенсии индивидуальным предпринимателям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами