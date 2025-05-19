В Госдуме раскрыли механизм начислений пенсии индивидуальным предпринимателям

Российским индивидуальным предпринимателям важно своевременно задуматься о будущей пенсии – от этого зависят ее будущие размеры. Базовая обязанность бизнесменов по формированию пенсионных прав основана на фиксированных взносах, объяснил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Сумма взноса составляет 53 658 рублей, из которых 42 984,24 рубля сразу отчисляются в систему обязательного пенсионного страхования. Даже в случае, если доход получен не был, за каждый календарный год нужно внести взнос в полном размере – он обеспечит год страхового стажа и добавит 0,707 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), пояснил депутат.

Чтобы сформировать пенсионные накопления более оперативно, можно присоединиться к программе добровольного участия в пенсионной системе. По ней предприниматели могут вносить взносы, сумма которых будет превышать минимальный обязательный размер. Так, например, в этом году максимум можно внести 473 932,80 рубля – это позволит владельцу бизнеса получить сразу 7,799 ИПК за год. Для внесения такой суммы в течение всего календарного года ИП должно числиться на учете – если ИП зарегистрировано менее года назад, то сумма будет корректироваться с учетом длительности этого периода, объяснил Говырин.

В конечном итоге предприниматель будет получать пенсию, если ему удалось получить 15 лет стажа и 30 ИПК.

«Если этих условий не будет, то право возникает только на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже. Поэтому уплата взносов — это не формальность, а реальный инструмент сохранения пенсионных прав», — заключил парламентарий.

Напомним, юрист Илья Русяев предупредил, что россияне, не имеющие достаточного страхового стажа россияне могут остаться без пенсии. Так, для того чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно достичь определенного законом возраста, иметь страховой стаж и установленное количество пенсионных коэффициентов. При отсутствии необходимых 30 пенсионных баллов и 15-летнего страхового стажа предусмотрена выплата социальной пенсии – ее получают женщины в возрасте от 65 лет и мужчины в возрасте от 70 лет.

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