В Госдуме заявили, что душа человека — поле битвы между добром и злом

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» согласился со словами главы Конституционного суда Валерия Зорькина о том, что коррупция является частью человеческого естества, однако отметил, что судье не стоило выступать с такой пессимистичной оценкой — он обязан бороться со злом и не опускать руки.

«Утверждать, что коррупция не присуща человеческому естеству, равносильно тому, чтобы утверждать, что зла не существует. Конечно, существует и добро, и зло. И человеческая природа устроена таким образом, что душа человека является постоянным полем битвы между Богом и дьяволом, между добром и злом. Поэтому отвечать на вопрос, истребима ли коррупция — это все равно, что говорить о том, истребимо ли зло. Наверное, все-таки хорошие люди, верящие в добро, как-то верят и в то, что зло истребимо, в том числе и воровство, криминал, коррупция, ложь. Но я считаю, что высказывания именно главы Конституционного суда в данном случае, то есть его статус не должен позволять ему делать такие высказывания, потому что, говоря о неистребимости такого явления, как коррупция фактически дается некая пессимистическая установка, на мой взгляд, на борьбу с этим явлением», — сказал он.

Матвеев считает, что внутри человека идет бесконечная борьба с искушениями, и государственные деятели не должны сдаваться «в борьбе со злом».

«Одно дело такого рода философские рассуждения, или морально этические, или, может быть, религиозные, с которых я начал, которые действительно близко к истине определяют суть проблемы, то есть бесконечная борьба внутри человека, борьба с искушениями, борьба со злом. А другое дело — государственный аппарат и государственные институты, в том числе институты права и закона. Государственные деятели не должны расписываться в своей беспомощности в борьбе со злом, в том числе с коррупцией. Возможно, господин Зорькин сказал и правду, но говорить он ее по своей должности не должен был. Он должен был, наоборот, говорить о том, что мы с этим явлением, как коррупция, будем нещадно бороться и совершенствовать законодательную основу и конституционные нормы с тем, чтобы это явление не могло поднять голову», — добавил депутат.

20 мая председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей в «Российской газете» заявил, что коррупция является неизбежным явлением, существующим в самой природе человека. По его мнению, коррупция на протяжении веков сопровождает человечество, оставаясь одной из главных угроз для основ правового государства, но ее невозможно полностью искоренить, так как она проистекает из стремления к личной выгоде.

Ранее глава Конституционного суда Зорькин предложил наказывать за оправдание коррупции.