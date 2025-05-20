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В Госдуме предложили ввести рейтинг мигрантов по аналогии с социальным рейтингом в КНР

Депутат Миронов предложил ввести в России рейтинг мигрантов

В Госдуме предложили ввести в России рейтинг мигрантов по аналогии с китайским социальным рейтингом. Такое предложение направил правительству депутат Госдумы и глава СРЗП Сергей Миронов, его слова передает Telegram-канал RTVI.

Миронов считает, что каждого мигранта «нужно оценивать». В пример он привел опыт Китая, где социальные рейтинги, по его словам, «очень грамотные, очень толковые».

«И я думаю, что можно по примеру [Китая] ввести такой рейтинг для каждого мигранта», — сказал он на брифинге с журналистами.

Депутат заявил, что при низком рейтинге можно будет депортировать не только самого мигранта, но и всю его семью.

20 мая первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло предложил лишать гражданства Российской Федерации мигрантов, которые не уважают ценности страны.

По его мнению, нужно лишать гражданства тех, кто получил его в последние 10-15 лет, но не смог адаптироваться к российской культуре.

Ранее Медведев призвал лишать гражданства, если оно получено с нарушением закона.

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