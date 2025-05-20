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Родителям рассказали, как помочь школьнику с выбором профессии

Психолог Иваненко: родителям нельзя навязывать ребенку ту или иную профессию
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Чтобы ребенок смог выбрать профессию, которая действительно ему по душе, родителям не следует занимать позицию умудренного опытом эксперта, а стать своего рода коучем, который поможет школьнику сделать непростой выбор. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала кандидат психологических наук, доцент Президентской академии (РАНХиГС) Кристина Иваненко.

«Говорить о том, что я все знаю, я знаю эту жизнь, мой опыт, — это когнитивная ошибка. Наш личный опыт, какой бы он ни был — успешный или неуспешный, он не говорит о том, что повторится тот же самый путь», — подчеркнула специалист.

Она напомнила, что сегодня в открытом доступе большое количество исследований о том, какие профессии будут востребованы в ближайшие 15 лет, а также истории успеха представителей этих специальностей. Все это, по ее словам, следует изучать родителям вместе с детьми.

В начале апреля сообщалось, что обновленный Всероссийский экспертный совет по профориентации займется развитием самоопределения школьников.

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин отметил, что сегодня происходит перезагрузка системы образования по отраслевому принципу.

Ранее стало известно, что в российских школах хотят внедрить сервис психологической поддержки.

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