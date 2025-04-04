В России обновят систему школьной профориентации

Обновленный Всероссийский экспертный совет по профориентации займется развитием самоопределения школьников и решением кадрового вопроса. Такое решение было принято на первом заседании совета после включения Единой модели профориентации «Билет в будущее» в новый нацпроект «Молодежь и дети». Об этом сообщили в организации.

Ключевой темой заседания совета стало решение задач, стоящих перед «Билетом в будущее», и выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по включению всех российских школьников в профориентационные процессы.

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин отметил, что сегодня происходит перезагрузка системы образования по отраслевому принципу.

«В его основе — кадровый запрос ключевых отраслей экономики, формирование устойчивых партнерских связей между образовательными организациями и предприятиями, выступающими заказчиками квалифицированных кадров», — пояснил Неумывакин.

По словам представителя Министерства просвещения, «перезагрузка» отечественной системы ранней профориентации коснется основных направлений помощи школьникам с их самоопредением и дальнейшим построением успешной карьеры в различных отраслях экономики.

Представитель ведомства отметил, что основное внимание в деятельности совета будет уделено роли дополнительного образования в профориентации школьников, реализации модели профориентационного нетворкинга, созданию связи «ребенок-родитель-работодатель», а также повышению качества профориентационных проектов для школьников.

Усилятся и другие направления профориентации: по итогам заседания экспертного совета будут сформированы рабочие группы по адаптации профориентационных практик для детей с особенностями развития и работе с предприятиями-работодателями, заинтересованными в ранней профориентации школьников и подготовке квалифицированных кадров.

Отдельная рабочая группа будет изучать лучшие региональные практики по профориентации.

В состав обновленного совета вошли представители всех видов образовательных организаций, бизнеса, научного сообщества, реального сектора экономики.