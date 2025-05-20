Два немецких журналиста попали в черный список ЕС за «поддержку» России

ЕС включил в черный список двух журналистов ФРГ за «поддержку» России

Два немецких журналиста — военный корреспондент Алина Липп и блогер Томас Репер — попали в черный список Евросоюза за якобы поддержку России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Совета ЕС.

Уточняется, что журналистов обвинили в «гибридных действиях» в пользу российской стороны. Всего в черный список включены шесть компаний и 21 человек.

Этот перечень был принят отдельно от 17-го пакета санкций против РФ. В министерстве иностранных дел Эстонии рассказали, что последний, в частности, включает в себя ограничения против 17 физических, 58 юридических лиц РФ и 200 танкеров.

Кроме того, Евросоюз включил в антироссийский санкционный список 28 судей и следователей, ответственных за «нарушение прав человека» в России. В него попали судьи Олеся Менделеева, Ольга Баландина, Татьяна Молитвина, Михаил Казаков, Маргарита Котова. Кроме того, в перечень вошли следователи Надежда Тихонова, Денис Попов, Вячеслав Витухин.

Ранее Литва призвала ЕС немедленно начать готовить новые санкции против России.