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Арестованному главе администрации Новочеркасска предъявили обвинение

Главе администрации Новочеркасска Лысенко предъявили обвинение во взяточничестве
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Юрий Лысенко/VK

Главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Лысенко предъявлено обвинение по статье о получении взятки», — сказал источник агентства.

О задержании главы администрации Новочеркасска стало известно 13 мая. Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Ростовской области, в прошлом году чиновник с помощью подчиненного получил взятку от застройщика. Речь идет о земельном участке и строительстве здесь жилого дома. По данным ведомства, общая стоимость имущества и предоставленных Лысенко услуг составляет более 8 млн рублей. При этом издание 161.ru со ссылкой на источники в правительстве региона написало, что глава администрации Новочеркасска вымогал взятку в размере 20 млн рублей.

В результате против него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 15 мая Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Лысенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля текущего года.

Ранее бывшего вице-губернатора Рязанской области осудили на 17 лет за мошенничество и получение взяток.

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