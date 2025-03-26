СМИ: «Лукойл» подвергся массированной хакерской атаке

Российская нефтяная компания «Лукойл» подверглась массированной хакерской атаке, работников попросили не включать компьютеры и не пользоваться рабочими сервисами. Об этом сообщает SHOT.

«Сегодня с раннего утра сервисы нефтяной компании атакуют хакеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тех работников, которые уже успели ввести свои логин и пароль, попросили немедленно выйти из системы.

Парализована работа офисов компании на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре в Москве, утверждают журналисты.

По словам сотрудников, работники «Лукойла» не могут воспользоваться электронными пропусками, а охрана запускает людей в офисы после сверки данных вручную. Проблемы также испытывают клиенты автомобильных заправочных станций, которые не могут расплатиться за бензин картами, добавил канал.

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи на территории Российской Федерации. Штаб-квартира компании расположена в Москве, на Сретенском бульваре.

Ранее хакер заявил об участии Украины в атаке на интернет-провайдера Lovit.