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СМИ: «Лукойл» подвергся массированной хакерской атаке

SHOT: компания «Лукойл» подверглась массированной атаке хакеров 26 марта
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Российская нефтяная компания «Лукойл» подверглась массированной хакерской атаке, работников попросили не включать компьютеры и не пользоваться рабочими сервисами. Об этом сообщает SHOT.

«Сегодня с раннего утра сервисы нефтяной компании атакуют хакеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тех работников, которые уже успели ввести свои логин и пароль, попросили немедленно выйти из системы.

Парализована работа офисов компании на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре в Москве, утверждают журналисты.

По словам сотрудников, работники «Лукойла» не могут воспользоваться электронными пропусками, а охрана запускает людей в офисы после сверки данных вручную. Проблемы также испытывают клиенты автомобильных заправочных станций, которые не могут расплатиться за бензин картами, добавил канал.

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи на территории Российской Федерации. Штаб-квартира компании расположена в Москве, на Сретенском бульваре.

Ранее хакер заявил об участии Украины в атаке на интернет-провайдера Lovit.

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