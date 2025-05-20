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Рособрнадзор предложил ужесточить экзамен для мигрантов по русскому языку

Рособрнадзор до конца года хочет ввести устную часть на экзамене для мигрантов
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Илья Питалев/РИА Новости

Рособрнадзор предложил до конца года ввести устную часть в экзамене по русскому языку как иностранному для мигрантов. Об этом заявил руководитель службы Анзор Музаев на полях Петербургского международного юридического форума, пишет ТАСС.

«В ближайшие дни мы выходим с предложением введения устной части, с видеозаписью, где он (мигрант. — «Газета.Ru») имя свое озвучивает и ведет диалог», — сказал Музаев.

Он отметил, что это коснется взрослых мигрантов, которые приехали в нашу страну и претендуют в том числе на патент.

С апреля в России вступили в силу новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь они должны сдавать экзамен на знание русского языка — без него ребенок не сможет обучаться в российской школе.

Первые итоги этого экзамена сообщил 14 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, из 1762 записавших на тестирование детей 81% было отказано в принятии документов.

Всего до экзамена, по словам Володина, допустили 335 человек. При этом сдавать его пришли только 44 ребенка, а с заданиями справились лишь 27.

Володин подчеркнул, что такие итоги показывают, что депутаты Госдумы поступили правильно, когда поддержали закон о тестировании детей-мигрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бастрыкин пошутил на тему миграции, выкрикнув лозунг «Россия будет свободной!».

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