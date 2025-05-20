Полиция Токио арестовала членов якудза за расположение их офиса

В Японии арестовали группу якудза за расположение их офиса вблизи библиотеки

В Токио арестованы четверо членов якудза в возрасте от 55 до 77 лет за нарушение закона, запрещающего располагать офисы мафии в пределах 200 метров от социально значимых объектов. Об этом сообщает CNN.

По данным токийской полиции, один из задержанных является участником организации, которая связана с преступным синдикатом Сумиёси-кай – одной из крупнейших банд якудза.

В Токио действуют строгие правила, ограничивающие местоположение офисов якудза. Они были введены властями в рамках кампании по борьбе с организованной преступностью. Якудза запрещено располагать свои офисы в пределах 200 метров от школ, центров социальной защиты детей, музеев и других подобных учреждений.

При этом, несмотря на преступную деятельность, многие группировки якудза зарегистрированы в полиции, адреса их офисов находятся в открытом доступе.

В октябре 2024 года японская полиция арестовала в префектуре Осака двух членов якудза, угнавших фургон с двумя сотнями наручных часов Rolex общей стоимостью около $1,87 млн.

Ранее в Японии член якудза отрезал себе палец чтобы получить страховку.