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Японец отрезал себе палец и хотел получить страховку, но был арестован

Sora News: в Японии мужчина отрезал себе палец ради страховки и оказался под арестом

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Depositphotos

Мужчина из Японии отрезал себе палец и хотел получить страховые выплаты, но был арестован за мошенничество, пишет Sora News.

58-летний Масахиро Ноучи обратился за помощью в больницу, утверждая, что стал жертвой несчастного случая, в результате которого ему оторвало один из пальцев. Мужчина получил около $300 в качестве страховки.

Тем не менее, расследование показало, что Ноучи не только подал ложные документы, но и, по данным властей, намеренно отрезал себе палец. Кроме того, в полиции узнали, что мужчина относится к якудза. В преступном сообществе существует практика юбицумэ, когда участники банд отрезают себе части мизинцев в знак искупления за свои проступки.

Когда все детали инцидента были сложены воедино, мужчину арестовали по подозрению в мошенничестве. В полиции сообщили, что это первый случай обмана со страховкой, связанного с юбицумэ.

Ранее мужчина лишился ног после того, как 10 часов держал их в сухом льду ради страховки.

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