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В Японии арестовали двух угнавших фургон с часами Rolex членов якудза

Японская полиция арестовала двух членов якудза за кражу часов Rolex на $1,87 млн

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Прикли/commons.wikimedia.org (CC BY 4.0)

Японская полиция арестовала в префектуре Осака двух членов якудза, которые угнали фургон почти с двумя сотнями наручных часов Rolex. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Арестованные преступники принадлежат к крупнейшей в стране группировке якудза «Ямагути-гуми». Общая стоимость похищенных бандитами часов составляет 280 млн иен (около $1,87 млн).

7 мая сообщалось, что в Токио арестовали одного из главарей якудза, укравшего карточки с покемонами. При себе у него нашли $1600 и 25 карточек с покемонами.

В 2018 году в Таиланде Интерполу удалось задержать главу японской группировки якудза «Ямагути-гуми» 74-летнего Синэхару Сираи, находившегося с 2003 года в международном розыске. Бежавшего преступника удалось поймать благодаря ставшим вирусными фотографиям в социальной сети.

Ранее в крупнейшей группировке японской якудза «Ямагути-гуми» произошел раскол.

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