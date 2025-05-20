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Названо число натурализованных граждан РФ, находящихся на СВО

Бастрыкин: 20 тысяч натурализованных граждан России находятся в зоне СВО
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Екатерина Штукина/РИА Новости

В зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных граждан России. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает ТАСС.

«Наше военное следственное управление проводит рейды. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить. 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч «молодых»‎ граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой»‎, — сказал глава ведомства.

До этого Бастрыкин предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех мигрантов, приезжающих в Россию. По его словам, подобные меры позволят сотрудникам правопорядка более эффективно выявлять и пресекать любое противоправное поведение со стороны иностранцев. Бастрыкин отметил, что сейчас в московских аэропортах проводится тестирование системы по сбору биометрии у мигрантов.

Ранее Медведев призвал лишать гражданства, если оно получено с нарушением закона.

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