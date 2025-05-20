Названа сумма ущерба от теракта в «Крокус сити холле»

Общий ущерб от теракта в московском «Крокус сити холле» составил около 6 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Следственного комитета (СК), опубликованных во время выступления председателя СК России Александра Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС.

«Общий ущерб от террористической атаки нанесен на сумму почти шесть миллиардов рублей», — сказано в материалах.

До этого Бастрыкин заявил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» потерпевшими признаны более 2,3 тысячи человек. По словам главы СК, уголовное дело о теракте скоро будет передано в суд. Бастрыкин уточнил, что оно насчитывает 500 томов.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В результате атаки не выжили 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

Ранее суд продлил арест фигурантам по делу о теракте в «Крокусе».