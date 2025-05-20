В СК РФ назвали число потерпевших после теракта в «Крокусе»

СК: по делу о теракте в «Крокусе» потерпевшими признаны более 2,3 тысячи человек

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» потерпевшими признаны более 2,3 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы СК, уголовное дело о теракте скоро будет передано в суд. Бастрыкин уточнил, что оно насчитывает 500 томов.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В результате атаки не выжили 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

Четверо непосредственных исполнителей теракта были задержаны около границы с Украиной и помещены в СИЗО. Им грозит пожизненное заключение. В СК заявили, что организацией нападения занимались «специальные службы недружественного государства».

Ранее суд продлил арест фигурантам по делу о теракте в «Крокусе».